Scandal in fotbalul german. Federatia respinge cu fermitate acuzatiile de frauda ce i-au fost aduse

''Rezultatele procedurii de audit contrazic total acuzatiile ce ne-au fost aduse'', se arata intr-un comunicat al DFB dupa o sedinta a Consiliului de Administratie de joi. ''Acest lucru se poate vedea deja din documentele fiscale si cele de audit, dar procurorii nu le-au cercetat in avans'', mentioneaza comunicatul.Saptamana trecuta, procurorii germani si autoritatile fiscale au perchezitionat birourile DFB, precum si locuintele private ale unor fosti si actuali angajati ai acesteia, suspectati de evaziune fiscala.Sase fosti si actuali responsabili ai DFB sunt banuiti ca au falsificat in mod intentionat declaratiile privind veniturile din publicitate in interiorul stadioanelor de fotbal, cu ocazia meciurilor disputate pe teren propriu de selectionata Germaniei in 2014 si 2015, pe care le-au trecut ca venituri din administrarea activelor, ajungandu-se astfel la impozite neplatite in valoare de 4,7 milioane euro.DFB nu plateste taxe pentru niciun venit din gestionarea activelor, insa este obligata sa o faca pentru orice activitate comerciala.La actiune au luat parte circa 200 de oficiali, care au perchezitionat mai multe locatii din cinci state federale."Pe baza anchetei de pana acum exista suspiciunea ca acuzatii stiau ca este o incorectitudine fiscala, insa au ales-o in mod constient pentru a oferi DFB un avantaj fiscal major", preciza atunci Procuratura intr-un comunicat.Acesta este cel mai recent caz legat dintr-o serie care a patat renumele celei mai mari federatii de fotbal din lume, care a mai fost anchetata in legatura cu o presupusa utilizare abuziva de fonduri in legatura cu atribuirea Cupei Mondiale din 2006, gazduita de Germania.Theo Zwanziger, care a condus DFB in perioada 2006-2012, si succesorul sau Wolfgang Niersbach au fost cercetati ani de zile in Germania si Elvetia pentru acest acuzatii, insa ambii au negat orice ilegalitate.Reinhard Grindel, care a fost presedinte in perioada 2016-2019, si-a prezentat demisia dupa un scandal legat de primirea unui ceas de aur drept cadou, in timpul unei intalniri a conducerii UEFA . Actualul presedinte al DFB, Fritz Keller, a fost ales in functie anul trecut.