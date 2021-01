Femeia momentului in Premier League. De la filme necenzurate la sefia unui mare club din Londra

Emma era o prezenta obisnuita in loja oficiala a echipei londoneze, fiind sotia unuia dintre co-presedinti, David Sullivan, dar acum va avea si putere de decizie, pozitia sa fiind una extrem de importanta in organigrama "ciocanarilor".Ceea ce socheaza cu adevarat e trecutul femeii, care si-a construit o cariera de succes in lumea productiilor necenzurate. Activand sub numele de scena Eve Vorley, Emma Benton-Hugues s-a remarcat la sfarsitul anilor 1990 si la inceputul anilor 2000 jucand si regizand filme pornografice precum "Naked Neighbours" sau "Lesbian Student Nurses".De altfel, inclusiv partenerul sau de viata, David Sullivan, si-a investit banii in industria filmelor pentru adulti, averea sa fiind estimata la peste un miliard de euro.Citeste si: FOTO Cea mai frumoasa jurnalista de sport are un nou iubit. Cine e actorul celebru care a cucerit-o