FIFA a acordat premiul de cel mai valoros fotbalist al anului. Nu e nici Messi, nici Ronaldo. Cum au fost omagiati Maradona si Paolo Rossi

Mai erau nominalizati pentru acest trofeu Lionel Messi si Cristiano Ronaldo Presedintele FIFA, Gianni Infantino , i-a inmanat personal trofeul lui Lewandowski, facandu-i astfel o surpriza polonezului.La ceremonia de joi a fost omagiat Diego Armando Maradona , care a incetat din viata luna trecuta, la varsta de 60 de ani.Au vorbit despre starul argentinian Sergio Goycochea si Ciro Ferrara, ei spunand ca Maradona s-a identificat cu Argentina, a fost "un drapel", un simbol al argentinienilor. "Diego a fost admirat, dar mai mult iubit. Prietenul meu Diego a fost un lider natural in vestiar. Ne-a insuflat tuturor sentimentul ca nationala Argentinei e mai presus decat orice. Avea un magnetism si era in centrul atentiei oriunde in lume", a spus Goycochea."A fost un mare om, un mare lider. El spunea: Eu sunt un jucator normal. Daca el era un jucator normal, noi cum am fost? Sunt mandru ca am facut parte din povestea sa. Pentru mine este o mare onoare. A fost mereu un mare lider", a afirmat si Ferrara.A fost omagiat si Paolo Rossi, prezentandu-se imagini din cariera sa. "Imi amintesc ceva in special: zambetul sau", a spus Ciro Ferrara, amintind de contributia lui Rossi la castigarea de catre Italia a titlului mondial in 1982.In memoria lui Maradona si Rossi s-a tinut un moment de reculegere.Premiile decernate de FIFA sunt urmatoarele:Jucatorul anului: Robert LewandowskiJucatoarea anului: Lucy BronzeCel mai bun antrenor din fotbalul masculin: Jurgen KloppCel mai bun antrenor din fotbalul feminin: Sarina WiegmanCel mai bun portar din fotbalul feminin: Sarah BouhaddiCel mai bun portar din fotbalul masculin: Manuel NeuerFIFA FIFPRO World11 masculin: Alisson Becker - Trent Alexander-Arnold, Sergio Ramos, Virgil van Dijk, Alphonso Davies - Kevin de Bruyne, Thiago Alcantara, Joshua Kimmich - Lionel Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo