FIFA a anuntat calendarul meciurilor de la CM-2022

Turneul va incepe pe arena Al Bayt, cu capacitate de 60.000 de locuri, in data de 21 noiembrie 2022, de la ora locala 13.00 (11:00 CET).Faza grupelor va dura 12 zile. In perioada 3-6 decembrie 2022 se vor disputa optimile de finala, in 9 si 10 decembrie vor avea loc sferturile de finala, iar in 13 si 14 decembrie semifinalele.La 17 decembrie 2022 va avea loc finala mica, pe stadionul Khalifa.Finala mare se va disputa la 18 decembrie, pe stadionul Lusail, cu capacitate de 80.000 de locuri, cu incepere de la ora locala 18.00.