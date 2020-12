FIFA a depus plangere penala impotriva lui Sepp Blatter. Ce i se reproseaza fostului presedinte al forului mondial

Conform news.ro, muzeul a fost inaugurat in 2016. Forul a precizat ca a depus plangere penala la Zurich dupa ce o ancheta facuta de experti externi a scos la iveala dovezi ale unei presupuse administrari defectuoase.FIFA a adaugat ca a gasit dovezile implicarii directe a lui Sepp Blatter, dar si a altor persoane, in activitati indoielnice legate de deschiderea muzeului FIFA.Costurile totale ale muzeului, estimate la 500 de milioane de franci elvetieni, ar fi putut fi consacrate dezvoltarii fotbalului, a mentionat FIFA, care in precedenta administratie a investit 140 de milioane de franci elvetieni pentru renovarea cladirii care gazduieste muzeul din Zurich, desi nu este proprietarul cladirii.La sfarsitul lunii noiembrie, Sepp Blatter si fostul presedinte UEFA Michel Platini au facut obiectul unei noi proceduri judiciare in Elvetia pentru escrocherie si abuz de incredere.Citeste si: Iker Casillas s-a intors la Real Madrid: "Mandru sa revin acasa". Cu ce se va ocupa fostul mare portar