Superliga europeana produce valuri. FIFA sare in ajutorul UEFA: "E in afara structurilor fotbalului"

"FIFA vrea sa clarifice faptul ca se pozitioneaza ferm in favoarea solidaritatii in fotbal si a unui model de redistribuire echitabila", se precizeaza intr-un comunicat dat publicitatii de forul fotbalistic mondial.Federatia internationala "se pozitioneaza intotdeauna in favoarea unitatii in fotbalul mondial si solicita tuturor partilor implicate in discutii aprinse sa se angajeze intr-un dialog calm, constructiv si echilibrat, pentru binele acestui joc".Noua competitie urmeaza sa fie lansata "cat mai rapid posibil", urmand sa genereze venituri mai mari decat actuala Liga a Campionilor, conform unui comunicat difuzat luni de cele 12 cluburi europene de top. UEFA a reactionat, deja, in cursul zile de duminica, dupa publicarea primelor informatii referitoare la noua competitie "rebela". Forul fotbalistic european a anuntat ca va exclude cluburile care vor participa la o Super Liga privata.O reactie mai ampla a UEFA va difuzata, cu siguranta, dupa reuniunea Comitetului Executiv al forului fotbalistic european, programat luni dimineata.