FIFA vrea sa schimbe radical fotbalul - cum ar putea fi executate penaltiurile si cand se va mai acorda hent

IFAB, organismul FIFA care se ocupa de revizuirea regulamentelor din fotbal, discuta in aceste zile o serie de schimbari radicale ce ar putea fi implementate in perioada urmatoare.

Reprezentantii IFAB se vor intalni saptamana viitoare la Londra, iar principalul subiect de discutie il reprezinta schimbarea unor reguli din fotbal, informeaza The Telegraph.

Prima regula vizata aare legatura cu modul in care se executa penaltiurile. IFAB vrea ca mingea sa fie repusa din aut de poarta in cazul in care portarul apara si balonul revine in joc.

Concret, echipa care a ratat penaltiul nu mai poate profita de o eventuala recuperare pentru a inscrie, intrucat mingea va fi repusa din aut de poarta indiferent de zona in care va ajunge, cat timp este aparata de portar si revine in suprafata de joc.

De asemenea, IFAB va discuta si schimbarea regulamentului de acordare al henturilor. In prezent, regulamentul specifica faptul ca se acorda hent daca "un jucator atinge mingea in mod deliberat".

IFAB doreste sa scoata din regulament "in mod deliberat", expresie ce a creat numeroase confuzii. Forul din cadrul FIFA vrea ca in viitor sa se tina cont de pozitia nefireasca a mingei si locul de contact.

In plus, IFAB va discuta si eliminarea schimbarilor din prelungiri pentru a anula tragerile de timp. De asemenea, jucatorii schimbati ar putea fi obligati sa iasa de pe teren prin locul cel mai apropiat de tusa, in loc sa mai vina pana la centrul terenului.

C.S.

