FIFAgate: o audiere a lui Jerome Valcke in Elvetia, anulata din cauza COVID-19

"Audierea nu a putut avea loc din cauza situatiei de Covid. Nu s-a fixat o noua data", a spus Valcke.Rezident in Catalonia, Jerome Valcke nu s-a putut deplasa in Elvetia, unde calatorii care vin din Spania sunt introdusi in carantina.Valcke, suspendat 10 ani pentru fapte de coruptie in cadrul unei anchete deschise in septembrie 2016, ce i-a vizat si pe Sepp Blatter si pe fostul director financiar, germanul Markus Kattner, era convocat de procurorul Thomas Hildbrand in cadrul unei proceduri penale. Cei trei sunt banuiti de "gestiune neloiala".Aceasta noua ancheta deschisa in luna iunie se refera la acordarea unui imprumut de un milion de dolari "fara dobanda sau vreo garantie" acordat de forul mondial Federatiei de fotbal din Trinidad-Tobago, condusa pe atunci de controversatul Jack Warner.Radiat pe viata de justitia interna a FIFA, Warner a fost inculpat de justitia americana.Valcke are o alta citatie in Elvetia, unde urmeaza sa fie judecat incepand cu 14 septembrie de tribunalul penal federal din Bellinzona pentru "gestiune neloiala agravata" si "coruptie pasiva" in cadrul acordarii BeIN Media a drepturilor mediatice pentru Cupele Mondiale din 2026 si 2030.Totodata, conducatorul BeIN Media Group, Nasser al-Khelaifi, care este si presedintele clubului de fotbal Paris Saint-Germain, va comparea pentru "instigare la gestiune neloiala" in cadrul aceluiasi proces.