FOTO Fiica fotomodel a legendarului Luis Figo a intrat in familia regala a Spaniei. Cu cine a fost surprinsa tanara

Dupa ce a avut onoarea de a juca la echipa "regalitatii" (Real Madrid), portughezul ar putea face parte in viitor din familia regala a Spaniei. Asta pentru ca una dintre cele trei fiice ale sale, Daniela (21 de ani) a fost surprinsa in compania lui Beltran Lozano, un model cu "sange albastru", fiind cunoscuta relatia de rudenie cu Regele Felipe.Relatia inedita a fost oficializata pe partiile statiunii Baqueira Beret, Lozano postand pe Instagram un mesaj sugestiv: "Am gasit aceasta fata la schi". Daniela i-a raspuns complice, cu doua emoticoane, astfel ca presa tabloida din Spania n-a mai avut nici o indoiala asupra noului cuplu despre care se va vorbi mult de-acum inainte.Daniela Svedin Figo este studenta la medicina la Universitatea Navarra, dar in paralel cocheteaza si cu lumea modelling-ului, drept dovada stand desele fotografii provocatoare pe care le posteaza pe pagina de Instagram.Citeste si: Leo Messi, primul cartonas rosu in 754 de meciuri. Cand a mai fost eliminat argentinianul