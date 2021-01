FOTO Are tata top model. Fata lui Sumudica viseaza sa ajunga Miss Romania

Tanara cocheteaza cu modelling-ul si vrea sa devina Miss Romania.Fiica lui Marius Sumudica innebuneste internautii cu pozele pe care le posteaza pe retelele de socializare.Sursa foto: Instagram / sarahsumudica"Sunt foarte mandra de tata, uneori ma ajuta numele lui tata, alteori nu. Pentru mine nu a lipsit tata, a fost mereu alaturi de mine.Vorbesc cu tata in fiecare seara, il iubesc si se poate spune ca sunt fata lui tati", spunea Sarah la Protv in 2019.Pe langa fiica sa, Marius Sumudica mai are si un baiat, care face parte din stafful tehnic al sau.Sursa foto: Instagram / sarahsumudicaSarah Sumudica se bucura acum de prezenta tatalui sau, ramas liber de contract, dupa despartirea de Gaziantep.Din cauza pandemiei de coronavirus si a restrictiilor de calatorie, cei doi nu s-au mai vazut de mult timp.Turcii anunta insa ca Marius Sumudica nu va sta mult in afara fotbalului si negociaza deja cu Rizespor.Sursa foto: Instagram / sarahsumudicaCITESTE SI: