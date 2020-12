Filmul evenimentelor de pe stadionul "Parc des Princes" din Paris. Ce-au vazut francezii de la L'Equipe

"In minutul 13, in urma unui fault al lui Kimpembe (n.r. - de la PSG) asupra lui Gulbrandsen, banca lui Basaksehir a protestat puternic, tinand cont ca doi jucatori turci fusesera avertizati in minutele anterioare. Arbitrul Ovidiu Hategan , alertat de asistentii sai, a plecat apoi spre marginea terenului pentru a-i da un cartonas rosu unei persoane din staff-ul echipei din Istanbul. Centralul i-a cerut celui de-al patrulea arbitru Sebastian Coltescu sa desemneze persoana care urmeaza sa fie sanctionata. Acesta din urma raspunde: "Ala negru". Cuvintele sunt surprinse de oamenii de pe margine, pe un stadion Parc des Princes fara spectatori. Webo, eliminat in acelasi timp, explodeaza si repeta de mai multe ori strigand: "De ce ai spus negro"?, intrand in contact cu al patrulea arbitru", a scris lequipe.fr, conform news.ro."Jucatorii ambelor echipe s-au apropiat apoi de locul incidentului, cu Neymar in frunte, in timp ce Webo parasea terenul. Mehmet Topal (n.r. - Istanbul BB) i-a explicat arbitrului de centru neintelegerea sa despre aceasta scena. Atacantul Demba Ba (n.r. - Istanbul BB) a venit si el sa-l provoace pe arbitrul de centru si mai ales pe al patrulea arbitru, intreband de ce isi permite sa desemneze pe cineva drept "negru" atunci cand nu ar spune niciodata "alb", intr-o situatie similara. Kylian Mbappe, cu Neymar (n.r. - ambii PSG) langa el, ii spune apoi arbitrului de centru ca jucatorii nu vor sa reia meciul pentru ca al patrulea arbitru este inca acolo si ca trebuie sa fie dat afara. In acelasi timp, antrenorul lui Basaksehir, Okan Buruk, fata in fata cu Sebastian Coltescu, i-a cerut sa paraseasca terenul si i-a aruncat: "Esti rasist!". Al patrulea arbitru s-a luptat sa-si justifice gestul. Dupa zece minute de discutii, jucatorii decid sa paraseasca terenul, cronometrul indicand 23 de minute si patru secunde. Nu se vor mai intoarce", a continuat publicatia franceza."In discutii, ambele echipe au cerut ca al patrulea arbitru sa nu mai participe la meci si sa fie inlocuit. In timp ce UEFA a comunicat initial reluarea la ora 22.00 (n.r - locala), partida a fost in cele din urma amanata, in jurul orei 23.00. "Jucatorii nostri au luat decizia de a nu reveni pe teren dupa ce antrenorul nostru asistent Pierre Webo a fost victima comportamentului rasist al celui de-al patrulea arbitru", a anuntat clubul din Istanbul", a mai aratat L'Equipe.Jucatorii echipei Istanbul Basaksehir au parasit dupa aproape doua ore Stadionul Parc des Princes, refuzand sa mai dispute meciul cu PSG din Liga Campionilor, in urma scandalului de rasism in care este implicat Sebastian Coltescu. UEFA a stabilit ca partida se va relua miercuri, de la ora 19.55, cu o alta brigada de arbitri Citeste si: VIDEO Scandal monstru cu romani in Champions League. Arbitrul Coltescu, acuzat ca a folosit o replica rasista. Meciul PSG - Istanbul BB, suspendat