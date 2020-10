Filmul jafului trait pe viu de Luca Toni. Fostul mare fotbalist si-a gasit sotia legata. Ce s-a intamplat cu copiii

Evenimentul nefericit s-a produs joi seara, intr-un moment in care Luca Toni era plecat impreuna cu cei doi copii ai sai, iar in vila se aflau sotia, soacra si ingrijitoarea casei. Cand a revenit din oras, campionul mondial din 2006 cu nationala Italiei a avut socul sa constate ca locuinta sa a fost calcata de hoti, iar cele trei femei, inclusiv partenera sa de viata, fotomodelul Marta Cecchetto (42 de ani), erau imobilizate si cu gurile blocate, pentru a nu putea riposta.In timp ce atacatorii au avut grija ca cei doi copii (o fetita de 7 ani si un baiat de 6 ani) sa fie trimisi intr-o alta camera, inclusiv Luca Toni a avut de suferit, el alegandu-se cu o lovitura puternica la cap, cu pistolul unuia dintre intrusi.In fine, jaful s-a incheiat dupa doua ore de groaza, in care Luca Toni a privit neputincios la modul in care infractorii i-au sustras mai multe lucruri de valoare, printre care cateva ceasuri Rolex. Cei trei hoti inarmati au parasit resedinta lui Toni cu o masina furata, un Audi A3, speriati si de vecinii care incepusera sa intre la banuieli."Suntem bine si asta e singurul lucru care conteaza", a precizat fostul fotbalist sambata, la doua zile de la atacul care ii va marca viata de-acum inainte. In ceea ce priveste atacatorii, acestia inca n-au fost prinsi, despre ei stiindu-se doar faptul ca aveau un accent est-european.Trecut in cariera sa pe la echipe precum Fiorentina Bayern Munchen si Juventus, Luca Toni se afla pe locul 4 in topul celor mai prolifici marcatori italieni din toate timpurile, cu 322 de goluri marcate.