Final de martie incendiar pentru fotbalul romanesc. Doua meciuri cu Germania in 48 de ore. Programul nationalei U21 in grupa de la Euro

In urma tragerii la sorti efectuate astazi, selectionata Romaniei antrenata de Adi Mutu a fost repartzita in Grupa A la Euro 2021, alaturi de Ungaria (una dintre gazde), Germania si Olanda.Programul grupei noastre este urmatorul:24 martie: Romania - Olanda, Ungaria - Germania27 martie: Ungaria - Romania, Germania - Olanda30 martie: Olanda - Ungaria, Germania - RomaniaPrimele doua clasate vor obtine calificarea in faza eliminatorie.In aceeasi perioada a anului, nationala de seniori va incepe campania pentru Campionatul Mondial 2022 cu urmatoarele meciuri 25 martie: Romania - Macedonia de Nord28 martie: Romania - Germania31 martie: Armenia - Romania