Finala Cupei Portugaliei, mutata pentru prima data din 1983 de pe Stadionul National din Oeiras, dupa o crestere a cazurilor de coronavirus in capitala

Decizia a fost luata dupa ce in Portugalia si mai ales in Capitala s-a inregistrat o noua crestere a cazurilor de infectare cu noul coronavirus. Aceasta situatie pune in pericol si turneul Final 8 al Lligii Campionilor, pe care UEFA a ales sa-l tina la Lisabona.Este pentru prima data din 1983 cand finala nu se va juca pe Stadionul National, o arena de 39.000 de locuri, si a sasea oara din 1946.Finala Cupei Portugaliei va avea loc la 1 august, intre Benfica si FC Porto. Ultimul act era programat initial la 24 mai, dar a fost amanat din cauza pandemiei de coronavairus.