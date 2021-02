Fiul lui Ilie Dumitrescu vindea si apartamente rezidentiale, pe langa cocaina. Cine este Sica Dumitrescu

Dumitrescu junior a vandut cocaina in valoare de 1350 de lei unor investigatori sub acoperire, in parcarea unui restaurant din centrul Capitalei.Sica Dumitrescu are 28 de ani si a jucat fotbal, insa niciodata la nivelul tatalui sau.El a facut parte din cadrul Academiei Gheorghe Hagi, dar nu a apucat sa debuteze la seniori pentru FC A evoluat doar la FC Snagov, Juventus Colentina, UTA sau Ceahlaul , la profesionisti, dupa care s-a retras, desi mai putea sa joace ani buni fotbal.Pe langa cocaina, Sica Dumitrescu era si agent imobiliar. Fiul fostului mare fotbalist de la echipa nationala vindea apartamente rezidentiale in zona de Sud a orasului.Clientii aveau numai cuvinte de lauda despre brokerul imobiliar, care i-a ajutat in cumpararea unor apartamente sau case."Am intalnit un om deosebit in persoana lui Sica Dumitrescu, care a fost alaturi de noi si ne-a consiliat sa cumpara exact ce ne trebuie", a scris o persoana pe forumurile de specialitate.Sica Dumitrescu risca intre 5 si 12 ani de inchisoare pentru trafic de droguri, insa dupa recunoasterea faptei, pedeapsa i s-ar putea micsora cu o treime.CITESTE SI: