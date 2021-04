Seful lui Real Madrid, Florentino Perez, arunca bomba: Niciun club nu a parasit Superliga Europeana

"Entitatea exista si membrii care formeaza Superliga sunt si ei acolo. Ceea ce am facut a fost sa ne oferim cateva saptamani pentru a reflecta asupra ostilitatii cu care anumite persoane care nu doresc sa-si piarda privilegiile au manipulat proiectul. In ianuarie, presedintele UEFA a transmis atentionari severe despre Superliga.Am vrut sa discutam detaliile cu UEFA, dar nici macar nu ne-au dat timp. A fost organizata o operatiune orchestrata, manipulata, pe care nu am vazut-o niciodata. Nu am mai vazut asa ceva.Am fost obligati sa apelam la instante, care au emis o ordonanta, care spune suficient. Ordona UEFA si FIFA , precum si ligilor si federatiilor nationale de fotbal sa se abtina de la luarea oricarei masuri sau actiuni sau emiterii oricarei declaratii sau comunicari care impiedica pregatirea Superligii.In opinia mea, aceasta decizie pune capat monopolului UEFA. Dar, in ciuda faptului ca a fost emisa marti, presedintele UEFA a continuat cu amenintarile sale miercuri. Acestea sunt actiuni care contravin concurentei libere in Uniunea Europeana si acest lucru este foarte grav", a declarat Perez.El a insistat si asupra faptului ca gruparile care si-au declarat iesirea din proiect - Manchester City Manchester United , Liverpool, Arsenal, Tottenham, Inter si Atletico Madrid - nu au facut-o cu adevarat."Nu voi pierde timpul sa explic ce este un contract obligatoriu aici. Dar adevarul este ca gruparile nu pot pleca. Unii, din cauza presiunii, au trebuit sa spuna ca vor pleca. Dar acest proiect sau ceva foarte asemanator se va intampla si sper sa fie in viitorul apropiat", a afirmat Perez.Chiar si banca de investitii JP Morgan a lansat un comunicat prin care isi cerea scuze pentru implicarea in proiect, dar din nou Perez asigura ca este totul pentru spectacol."Nu este adevarat, nici ei nu au plecat. Si-au oferit timp sa reflecteze, precum cele 12 cluburi . Daca ceva trebuie schimbat, acesta va fi schimbat, dar Super League este cel mai bun proiect pe care l-am considerat ca poate fi realizat. Ce trebuie sa facem este sa-i readucem pe fani, pe tineri inapoi.Si pentru a face acest lucru, trebuie efectuate schimbari. Daca UEFA vrea sa o faca cu proiectul pe care l-au anuntat zilele trecute, ei bine, adevarul este ca nici nu l-am inteles si nici nu cred ca ar fi o solutie buna. Mai mult, vor sa inceapa in 2024 si vom vedea ce echipe dau inapoi", a explicat el. Fostul patron al lui Dinamo spune ca "jocurile de culise" l-au facut sa se retraga din fotbal.Perez anunta falimentul a numeroase cluburi daca nu va exista o reforma a competitiilor, din cauza pandemiei de coronavirus."In acest an, cu pandemia, vor fi pierderi intre doua si 2,5 miliarde de euro (n.r. - pentru cele 12 cluburi din proiect). Fie remediem acest lucru inainte de 2024, fie toate cluburile intra in faliment. Va exista o revolta a echipelor pe masura ce vor falimenta , deoarece singurii care vor supravietui vor fi cluburile finantate de stat sau care au proprietari multimilionari si care sunt dispusi, pentru propriul lor divertisment, sa piarda sute de milioane de euro, in fiecare sezon", a mai spus conducatorul clubului Real Madrid , care este si presedintele Superligii europene.Sase cluburi din Anglia, Manchester City, Liverpool, Manchester United, Arsenal, Tottenham si Chelsea, unul din Italia, Inter Milano , si unul din Spania, Atletico Madrid, au renuntat oficial la Superliga europeana, la 48 de ore de la anuntul infiintarii. AC Milan a dat un comunicat ambiguu, din care ar reiesi ca si gruparea "rossonerro" iese din proiect. Dintre fondatori, au mai ramas ferme trei grupari, Juventus, Real Madrid si FC