Prima reactie a lui Florentino Perez despre noua competitie care a cutremurat fotbalul

Noua competitie a creat un scandal imens in fotbalul european dupa ce mai multe cluburi de top au facut anuntul oficial.Seful lui Real Madrid , Florentino Perez, este si presedintele Superligii europene.El spune ca se incearca salvarea fotbalului european."Tot ce fac este pentru binele fotbalului. Super Liga nu este pentru bogati , are scopul de a salva fotbalul. Daca sistemul curent ar continua, fotbalul va disparea, pana in 2024 ar fi deja mort. Fanii isi pierdeau interesul in fotbal, avem nevoie de o schimbare. Cei din categoria de varsta 16-24 nu mai sunt interesati de fotbal. Fotbalul trebuie sa se adapteze noilor generatii.Cluburile mari din Anglia, Spania si Italia trebuie sa gaseasca o solutie pentru situatia rea prin care fotbalul trece. Doar Real Madrid a pierdut 400 de milioane de euro. Super Liga va salva cluburile financiar, va genera mai multi bani. Este mai atractiva, Manchester United Barcelona va fi mult mai atractiv decat Manchester United contra unei echipe mai mici.Echipele se pot alatura Super Ligii, nu ne-am gandit vreodata la un sistem inchis, mereu ne-am gandit la meritul sportiv. 5 echipe isi vor castiga locul in fiecare sezon. Noul format al Ligii Campionilor nu va salva fotbalul. Nu il inteleg, nu va ajuta pe nimeni. UEFA are un monopol, noi incercam sa salvam fotbalul.Pana astazi, PSG nu a fost invitata. Nici macar nu am vorbit cu cluburile din Germania. Acum suntem 12 cluburi, vrem sa devenim 15. Daca Bayern si PSG refuza, Super Liga nu va fi anulata. Este un nonsens", a declarat Perez la El Chiringuito TV, conform gsp.ro