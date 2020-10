Veste tragica in fotbalul romanesc: selectionerul nationalei feminine Under-19 a murit la 49 de ani, infectat cu COVID

Decesul a fost anuntat pe pagina de Facebook a echipei Piros Security Lioness din Arad, pe care Florin Bugar o antrena in paralel cu selectionata Romaniei cu jucatoare sub 19 ani."Veste tragica atat pentru echipa noastra cat si pentru intreg fotbalul feminin. Din pacate in noaptea de 22 Octombrie 2020 la ora 01:30 antrenorul Florin Bugar a pierdut cel mai important meci, cel cu viata", a fost comunicatul clubului aradean.In varsta de 49 de ani, Florin Bugar fusese internat zilele trecute si suferea si de alte boli, diabet si encefalita.