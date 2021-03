Un portar debutant vine la echipa nationala in locul lui Ionut Radu: "Sper sa demonstrez ce pot"

"Tocmai am vorbit cu cineva de la echipa nationala si am fost anuntat ca Inter a intrat in carantina. Am primit vestea convocarii cu multa bucurie, dar stiu ca este si o mare responsabilitate. Sunt foarte fericit pentru aceasta prima convocare si sper sa demonstrez ce pot pentru a ramane acolo. Toti cei din club m-au felicitat pentru aceasta convocare. Vom avea meciuri grele, dar toata lumea isi doreste maxim de puncte", a spus Florin Iacob, pentru Digi Sport."In contextul rezultatelor pozitive la testarea COVID pentru mai multi jucatori ai echipei Internazionale Milano, autoritatile medicale din Milano au decis astazi, 18 martie, suspendarea oricaror activitati ale echipei pana la 21 martie inclusiv, amanarea partidei Inter - Sassuolo din 20 martie si impunerea interdictiei de a raspunde convocarilor la echipele nationale in proxima perioada FIFA pentru jucatorii lui Inter. Astfel, aflat nitial in lista celor 24 de tricolori convocati de Mirel Radoi pentru partidele cu Macedonia de Nord, Germania si Armenia , portarul Ionut Radu nu va mai fi prezent la reunirea echipei nationale.In locul sau este convocat Florin Iacob (UTA Arad), portar aflat initial pe lista de rezerva alcatuita de staff-ul tehnic al Romaniei. Totodata, Valentin Cojocaru ( Viitorul ) ii ia locul lui Iacob pe aceasta lista, incepand de astazi", a precizat FRF.Clubul Inter Milano a anuntat, joi, inca doua cazuri de infectare cu noul coronavirus in lot, dupa cel al portarului Samir Handanovici, astfel ca a Agentia de Protectie Sanitara (ATS) din Milano a decis sa interzica deplasarea la echipele nationale pentru toti jucatorii convocati. FC Internazionale Milano anunta ca Stefan de Vrij si Matias Vecino au dat rezultate pozitive pentru Covid-19, in urma testelor efectuate ieri. Cei doi nerazzurri sunt deja in carantina acasa.ATS din Milano, informat despre noile cazuri, a decis dupa cum urmeaza:- Suspenda imediat orice tip de activitate a echipei timp de patru zile, inclusiv duminica 21 martie;- Interzice disputarea meciului Inter-Sassuolo, programat sambata, 20 martie 2021;- Interzice raspunsul la convocare pentru toti jucatorii chemati de echipele lor nationale.Luni, 22 martie, inainte de eventuala reluare a activitatilor, testele vor fi repetate intregii echipe", a anuntat clubul italian.Ionut Radu urma sa fie titular in meciul cu Sassuolo, dupa ce slovenul Handanovici a fost gasit pozitiv. De asemenea, jucatorul de 23 de ani era convocat la nationala pentru meciurile cu Macedonia de Nord (25 martie), Germania (28 martie) si Armenia (31 martie) din preliminariile Cupei Mondiale din 2022.Citeste si: