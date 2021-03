"O mana de om pe strazi, in frig". Viata de film a lui Florin Nita, eroul Romaniei contra Germaniei. A muncit la o fabrica de cozonaci

Intr-un interviu pentru gsp.ro, acordat in urma cu trei ani, Florin Nita si-a amintit de momentele complicate din copilarie si adolescenta, atunci cand a ramas fara ambii parinti. Tatal a decedat cand Florin avea doar 5 ani, iar mama a murit ulterior, din cauza unei afectiuni medicale. "Atunci am luat viata in piept de unul singur. Singur, fara parinti, fara bunici, fara nimeni", a declarat Nita.Astfel, pentru a se putea intretine, atat pe el cat si pe mama grav bolnava, portarul nationalei Romaniei a fost nevoit sa se angajeze inca de la o varsta foarte frageda. "Munceam pe unde puteam. Am lucrat chiar si la o fabrica de cozonaci, ambalam cozonaci. Nu e nici o rusine sa muncesti, sa castigi bani, sa ai un drum in viata", a completat Florin."Eram o mana de om pe strazi, in frig. Mergeam cu ceva banuti in mana sa-mi iau de mancare. Ma stiau toti din Chiajna", a mai dezvaluit fotbalistul.Partea frumoasa a vietii lui Florin Nita a inceput atunci cand si-a cunoscut sotia, Laura, cu care are acum o familie minunata, cu doi copii. "Aveam 19 ani cand ne-am vazut prima data, iar ea 18. Cand ne-am cunoscut, mama era bolnava si i-am promis ca o sa fiu langa Laura toata viata si o sa avem grija unul de altul", a afirmat portarul Romaniei.Citeste si: