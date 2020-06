Florin Prunea nu mai este presedintele FC Dinamo

Ziare.

"Contractul meu s-a terminat sambata. De la baieti mi-am luat la revedere. Nu am putut sa fiu in contact cu ei, pentru ca stiti foarte bine ceea ce s-a intamplat. De la colegii mei, vineri dupa-amiaza am avut o intalnire la Rin si le-am multumit pentru colaborare tuturor, le-am urat succes si i-am asigurat de sprijinul meu in orice moment, daca pot sa ajut cu ceva. Lucrurile erau clare de foarte mult timp, din momentul in care m-am opus transferului lui Nistor, de atunci era clar ca nu mai putem sa fim pe aceeasi lungime de unda, pentru ca eu consider si acum ca a fost una din marile greseli de manageriat ale clubului nostru, vanzarea capitanului echipei pe suma care s-a vandut. Lucru confirmat si de partea sportiva, pentru ca de cand a plecat el, din pacate... Pe langa partea sportiva, suma a fost ridicola", a declarat el, la Digi Sport.Prunea a dat in judecata clubul Dinamo, pentra ca nu si-a primit salariul de foarte multe luni: "Am avut o discutie inainte de a pleca cu avocatul clubului, in care am incercat, asa, o intelegere pe cale amiabila, pentru ca e urat sa ne dam in judecata si sa ajungem in instanta. Avocatii se ocupa, le-am dat documentele. E vorba de drepturile financiare pe perioada in care am activat. As fi vrut sa ajung la o intelegere pe cale amiabila, asa era normal. Nu regret (n.r. - perioada petrecuta la Dinamo), dar am picat intr-un razboi civil care nu era al meu si m-am simtit folosit si asta ma doare, in rest stiam unde vin".Florin Prunea, 51 de ani, a devenit, la 11 iunie, manager general al FC Dinamo Bucuresti, dupa ce anterior a fost presedintele clubului Poli Iasi