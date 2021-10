Florin Răducioiu se întoarce la Dinamo! Cu ce se va ocupa fostul mare internațional: ”E foarte util, vorbește bine românește acum”

Fostul internaţional Florin Răducioiu (51 de ani) a fost cooptat de antrenorul Mircea Rednic în conducerea echipei de fotbal Dinamo Bucureşti, pe postul de director tehnic sau director sportiv, a anunţat tehnicianul, joi, într-o conferinţă de presă.

"În momentul acesta eu mi-l doresc pe Răducioiu să vină lângă echipă. M-am întâlnit cu el, a rămas ca domnul (Iuliu) Mureşan să discute săptămâna asta. Am vorbit şi cu Dănciulescu înainte, am înţeles situaţia, are şi el dreptate dintr-un punct de vedere. Cel care a acceptat să vină la Dinamo este Răducioiu. Va veni director tehnic, sportiv, manager, ce vrea el. În plus, la cum arată, mă gândesc să îl bag vreo 5-10 minute la sfârşit de meci să ţină de minge", a declarat Rednic.

Antrenorul dinamovist a precizat că experienţa lui Răducioiu va fi benefică echipei sale, dar decizia de a veni îi aparţine fostului atacant: "A fost un jucător foarte mare, a jucat pe unde a jucat, este foarte util, vorbeşte bine româneşte acum. Acum depinde de el, dar eu cred că o să vină".

În vârstă de 51 de ani, fostul dinamovist Florin Răducioiu, component al "Generaţiei de Aur", a evoluat la echipe de prestigiu din Europa, precum AC Milan, Espanyol, West Ham, Stuttgart sau Monaco.

