Reactia lui Florin Tanase, capitanul de la FCSB, dupa scandalul de arbitraj de la meciul CFR - Craiova: A fost stand-up la televizor. Am ras

"Am facut o prima repriza penibila. Am stat foarte prost in teren. A doua foarte buna. Este greu cand intri cu handicap la pauza, nu poti sa revii mereu. Am reusit sa egalam si din pacate am luat imediat al doilea gol. (...) Aseara a fost un stand-up la televizor dupa meciul lor (n.r. - meciul echipei CFR Cluj ). Am ras la penaltiurile cerute de ei", a spus Tanase.Formatia FCSB a fost invinsa, duminica seara, la Giurgiu, cu scorul de 2-1, de echipa Sepsi Sfantu Gheorghe, intr-un meci din etapa a treia a play-off-ului Ligii I. Gazdele au marcat prin Octavian Popescu , in minutul 68. Pentru Sepsi au inscris Petrila '28 si Mitrea '81.