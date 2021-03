Florin Tanase promite goluri si la nationala. Ce-a spus capitanul FCSB dupa victoria zdrobitoare cu CFR

"Ne-am organizat foarte bine in aceasta saptamana, am fost foarte agresivi, cu atitudine foarte buna inca din primul minut si dupa acel rosu al lui Arlauskis a fost mult mai usor. Asa se vede de afara, daca nu dam 3-4 goluri pe meci, nu jucam ca o echipa. Am avut mereu incredere (n.r. - in sansele la titlu), dar ramane de vazut cum ne vom prezenta dupa pauza aceasta. Avem un dezavantaj, sunt multi jucatori la loturile nationale. Nu ma ingrijoreaza, sunt jucatori valorosi", a spus Tanase la Digi Sport.El a mentionat ca spera sa inscrie si la echipa nationala, daca i se va oferi sansa: "Increzator, asa voi merge la nationala, sa dau totul daca se va apela la mine si sper sa obtinem rezultate foarte bune. Cu siguranta Mister va face tactica in functie de adversar si, daca se va apela la mine, voi da totul. Sper sa marchez si la echipa nationala, imi doresc din tot sufletul". Formatia FCSB a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa CFR Cluj , in etapa a XXVIII-a a Ligii I. Campioana a evoluat din minutul 40 cu un jucator mai putin, dupa eliminarea lui Arlauskis.Golurile au fost marcate de Olaru '49, Tanase '62 si Morutan '78.Citeste si: