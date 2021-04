Fotbalistul Florin Tanase, ironic cu Primaria Bucuresti: "Le multumim ca ne-au lasat sa jucam acolo"

"Am fost plecati multi jucatori , asteptam sa se intample asta, asa s-a intamplat de fiecare data cand a fost pauza pentru nationala . Important este ca nu am pierdut si suntem pe primul loc. Este un rezultat echitabil, plus ca am jucat in deplasare. Un punct in deplasare e bine.Le multumim celor de la Primaria Bucuresti pentru ca ne-au lasat sa jucam acolo. Sper sa ne obisnuim si in noua casa si sa castigam. Din pacate astazi nu am reusit sa marcam. In primul rand eu am ratat doua situatii foarte bune. A avut o interventie foarte buna Pigliacelli", a spus Tanase pentru posturile care transmit Liga 1 . Cucateva zile inainte de acest meci, Primaria Capitalei a anuntat ca exista o problema tehnica la Arena Nationala, meciul FCSB - Craiova mutandu-se astfel la Giurgiu.Tanase a mai precizat ca a revenit putin trist de la echipa nationala: "Am fost putin trist, nu ne-am atins obiectivul cu nationala, dar sunt increzator ca atunci cand ne vom intoarce vom avea evolutii bune si vom aduna puncte si sunt increzator ca vom termina pe locul doi. Ma asteptam la critici. Este prea multa rautate. Nimeni un a vorbit de ofsaidul de la golul lor". FCSB a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul cu CS Universitatea Craiova , disputat, duminica, pe teren propriu, la Giurgiu, in etapa a XXIX-a a Ligii I. In minutul 60, Andrei Ivan a fost faultat in careu de Miron, iar arbitrul Cojocaru a dictat penalti. Cicaldau a executat si Vlad a respins in corner balonul sutat de de la 11 metri.