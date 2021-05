Capitanul Florin Tanase explica golul stupid primit de FCSB: "Din acea groapa s-a dus in plasa"

"Am avut o sumedenie de ocazii, ghinionul a facut sa nu luam cele trei puncte. Vlad avea practic mingea in brate, dar din acea groapa s-a dus in plasa.Cand termini schimbarile in minutul 50, cand nu mai ai cu ce sa vii de pe banca, cu meciuri din trei in trei zile, e normal sa faci un pas in spate. Mai avem cinci meciuri, vom vedea ce va fi. Azi doar nesansa a facut sa nu castigam cele trei puncte", a declarat Tanase la televiziunile care transmit meciurile din Liga I.Pentru FCSB a marcat Tanase '19 (penalti), iar pentru CFR Cluj a inscris Burca '90+3.