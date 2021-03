Cui i-a dedicat Florin Tanase primul gol la nationala: "Trece prin momente grele! I-a plecat fratele"

Tricolorii au deschis scorul prin Florin Tanase, aflat la primul gol la nationala , in sase partide jucate.Capitanul celor de la FCSB a avut o dedicatie speciala, in ceea ce priveste golul inscris:" Ma simt bine, ma simt increzator. Cresc de la meci la meci. Dedic golul masorului echipei nationale, care trece prim momente mai grele, i-a plecat fratele. Ma bucur de golul marcat, asta se intampla cand mi se da incredere! Ne bucuram ca am reusit sa ii facem o bucurie in seara asta. Mister si staful mi-au dat increderea de care aveam nevoie. Vine Germania, sper sa facem un joc bun si sa obtinem punct sau puncte"Romania va intalni duminica Germania, in a doua partida din preliminariile CM 2022. Partida va incepe la ora 21.45 si va fi transmisa de Pro TV.Citeste si: