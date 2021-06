A uitat de eliminarea stupida de la nationala! Florin Tanase a dat "lovitura" in Zanzibar. Cum si-a surprins iubita pe plaja exotica

La cateva zile distanta, Tanase a plecat impreuna cu iubita Medeea Turcescu in vacanta, in Zanzibar, ocazie pe care internationalul roman a folosit-o din plin.Astfel, conform fotografiilor postate de cei doi in spatiul virtual, Tanase a cerut-o de sotie pe Medeea intr-un cadru romantic, iar aceasta a acceptat pe loc. "DA! Te iubesc si te voi iubi mereu", a scris partenera lui Florin. Cei doi formeaza un cuplu de aproximativ 6 ani.