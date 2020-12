Florinel Coman acuza arbitrajul in derby-ul cu CFR: "In minutul 4 e penalty, ii cade mingea pe mana"

"Un meci foarte greu, o echipa cu talie, care joaca minge lunga. Cred ca in minutul 4 e penalty la Camora, ii cade mingea pe mana. Si arbitrul nu a dat. Am avut ocazii foarte mari, din pacate nu am reusit sa bagam mingea in poarta. Avem un avans de puncte si trebuie sa tinem de el. Ne gandim la urmatorul meci, ce a fost in seara asta trebuie sa stergem cu buretele", a spus Coman, conform news.ro.El a precizat ca personal inca nu este in forma maxima, dupa ce a fost accidentat: "Mai trebuie sa ma antrenez suplimentar. Fizic inca nu sunt suta la suta. Am avut o accidentare foarte grea, dar incerc sa trec peste".Formatia CFR Cluj a invins, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa FCSB, intr-un meci din etapa a XIII-a a Ligii I. Bucurestenii sunt pe prima pozitie in clasament, cu 30 de puncte, iar clujenii sunt pe trei, cu 27 de puncte.Au marcat Deac '35 (penalti) si Costache '73. Penaltiul a fost acordat pentru un fault al lui Miron la Vojtus.Citeste si: Victorie clara pentru CFR Cluj in derby-ul cu FCSB. Ros-albastrii pierd primele puncte dupa 7 etape