Ce cauta Florinel Coman la nationala? "De asta l-am chemat!"

Decizia este surprinzatoare tinand cont ca atacantul de la FCSB nu a marcat niciun gol in 2021, ultima lui reusita datand de pe 5 decembrie anul trecut.Secundul lui Radoi, Nicolae Dica , cel care va conduce Romania cel putin la meciul cu Macedonia, tinand cont ca selectionerul are Covid-19, a explicat in studioul Telekom Sport , convocarea lui Coman."Important e ce faci la nationala , cum te antrenezi, cum joci. Poate la club dai un randamernt mai bun, poate te antrenezi mai bine. Poate la nationala nu te antrenezi cum trebuie sau nu dai randamentul respectiv. Pe noi ne intereseaza ce faci la nationala, poate la echipa de club esti cel mai bun, dar la nationala nu dai randament. Coman, ultima data la nationala a fost la meciul cu Austria, a jucat titular si a facut un joc foarte bun. A revenit dupa accidentare si a jucat meci de meci titular, cu evolutii din ce in ce mai bune, din punctul nostru de vedere, chiar daca in ultimele meciuri nu a reusit sa marcheze. Dar a fost unul dintre cei mai importanti jucatori de la FCSB, si-a creat ocazii de gol, a reusit sa dribleze, sa puna probleme adversarilor si asta a fost motivul pentru care ne-am decis sa-l aducem pe Coman", a declarat Dica, pentru Telekom Sport.Florinel Coman are patru selectii, fara a marca la echipa nationala.