Veste teribila pentru FCSB in lupta pentru titlu. Cat va lipsi de pe teren vedeta Florinel Coman

"A suferit o accidentare destul de grava, sezonul acesta se pare ca e compromis pentru el, din pacate. E un jucator care cu siguranta ne ajuta si ar fi fost un plus pentru echipa. Nu ne ramane acum decat sa cautam alte solutii si sa suplinim absenta lui cumva si sa ne concentram pe jocul nostru", a spus Petrea despre Coman, care s-a accidentat la coapsa dreapta la meciul nationalei Romaniei cu Macedonia de Nord. In ceea ce priveste partida cu Universitatea Craiova , Anton Petrea a afirmat ca o victorie ar fi importanta pentru moralul echipei sale. "Sper sa fim la un nivel cat mai bun maine seara si sa reusim sa castigam un meci cu o echipa buna a campionatului, cu un lot valoros. Avem premisele unui meci frumos. Ne dorim sa castigam fiecare meci.Daca am reusi sa castigam maine seara am termina campionatul regular pe primul loc. Suntem constienti de importanta acestei partide. Desi nu va fi decisiv acest aspect. E important pentru moralul nostru, ar fi un lucru foarte bun pentru noi", a subliniat tehnicianul.FCSB va intalni Universitatea Craiova, duminica seara, de la ora 20.30, in etapa a XXIX-a a Ligii I.