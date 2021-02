FOTO Cum arata permisul auto cu care Florinel Coman a vrut sa-i pacaleasca pe politisti. Fotbalistului i s-a deschis dosar penal

"Nu ca nu are carnet, dar are carnet luat in alta tara. E valabil si in Africa. El a luat carnet in alta tara. Cand militienii au verificat in baza de date din Romania, nu apare. El nu e inregistrat in Romania. Nu poate sa fie penal, din moment ce avea permis. Militia de la noi va verifica de la militia din Ucraina. A dat examenul acolo si acolo e inregistrat", a spus initial finantatorul FCSB, Gigi Becali , sarind in apararea jucatorului sau.Antena 1 a prezentat astazi dovada actului cu care Florinel Coman a incercat sa pacaleasca vigilenta politistilor. Dupa cum se poate vedea, este vorba de o traducere in limbile de circulatie internationala a presupusului permis.Citeste si: