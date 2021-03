Florinel Coman a fost dat de gol: "Nu avea cum sa-si ia permisul in Ucraina"

Fotbalistul FCSB -ului pretinde ca l-a obtinut in tara vecina, insa varianta sa nu sta in picioare, conform afirmatiilor pe care le-a facut Razvan Rat pentru fanatik.ro "Florinel Coman teoretic si practic nu are cum sa isi ia permisul in Ucraina atata timp cat nu are un permis de rezidenta sau de munca. Si asta e valabil in orice tara din lume, nu doar in Ucraina. Banuiesc ca e logic. Nu ai cum sa iti iei rezidenta in Ucraina intr-o luna", a spus Rat.Citeste si