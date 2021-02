Florinel Coman a circulat cu un permis auto suspect de Ucraina. Cat platesc romanii pentru documente auto false

Conform patronului FCSB, Gigi Becali , Florinel Coman ar fi avut la el un permis de conducere eliberat de autoritatile din Ucraina. "Nu ca nu are carnet, dar are carnet luat in alta tara. E valabil si in Africa. El a luat carnet in alta tara. Cand militienii au verificat in baza de date din Romania, nu apare. El nu e inregistrat in Romania. Nu poate sa fie penal, din moment ce avea permis. Militia de la noi va verifica de la militia din Ucraina. A dat examenul acolo si acolo e inregistrat", a spus finantatorul FCSB.Totusi, conform legii din tara vecina, un asemenea permis de conducere poate fi emis doar pe baza unui permis de sedere in Ucraina. Acesta din urma, la randul lui, se da doar daca persoana in cauza munceste sau studiaza in Ucraina ori are sotul sau sotia cetatean ucrainean.In schimb, in ultimii ani, a devenit o moda ca romanii sa apeleze la un tertip de acest gen in cazul in care nu-si pot lua permisul de conducere la noi in tara. "Observam, intr-adevar, o tendinta de crestere, insa nu doar a permiselor falsificate ci si a altor documente auto. Multe permise false sunt din Republica Moldova, dar nu numai. Am identificat documente false ce proveneau si din Ucraina, Cipru sau Italia", a declarat anul trecut, pentru Adevarul, Mihai Soric, seful Serviciului Rutier al Inspectoratul de Politie Judetean Iasi. De asemenea, in presa au aparut si pretul pentru care se poate obtine un permis de conducere din Ucraina, mai precis undeva intre 600 si 800 de euro.Citeste si: