Lovitura dura pentru FCSB si echipa nationala. Cat va lipsi de pe teren Florinel Coman. "Intrarea salbatica a lasat urme"

Astfel, ceea ce parea o simpla entorsa e din cate se pare o afectiune mult mai serioasa, care va afecta in perioada urmatoare atat parcursul european al FCSB-ului, cat si rezultatele echipei nationale."Coman va lipsi o perioada mai lunga, stiu ca nu va fi disponibil pentru meciurile nationalei. Din nefericire pentru noi si pentru nationala, accidentarea e serioasa. Intrarea salbatica a lasat urme", a dclarat Mihai Stoica la Pro X.FCSB e implicata in aceasta perioada in meciurile decisive pentru calificarea in grupele Europa League, in timp ce nationala lui Mirel Radoi pregateste barajul cu Islanda pentru Euro 2020, la 8 octombrie.