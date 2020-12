Un fost atacant al echipei FC Botosani, infectat cu Covid-19, a murit la doar 38 de ani

Potrivit clubului FC Botosani, Florinel a intrat in stop cardio respirator si nu a mai putut fi salvat. El era stabilit in Spania si avea probleme la plamani.Florinel Ursu si-a intrerupt cariera sportiva in 2010, la numai 28 de ani, din cauza unei accidentari, dupa care si-a cautat de munca in strainatate.Citeste si: Kylie Minogue, pictorial sexy de senzatie la 52 de ani. Tinuta provocatoare aleasa de celebra artista