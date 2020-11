Focar de coronavirus la FC Voluntari

Jucatorii si membrii stafului tehnic infectati sunt in izolare."FC Voluntari anunta ca, in urma testarilor Covid-19 efectuate au fost depistate 14 rezultate pozitive in cadrul echipei si a staff-ului tehnic.Persoanele infectate se afla in izolare si respecta toate recomandarile D.S.P Ilfov. Clubul nostru le doreste acestora insanatosire grabnica!", este anuntul gruparii.