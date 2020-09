Fost jucator la Real Madrid si la nationala Germaniei, anchetat pentru pornografie infantila

Metzelder s-a retras in 2014 din cariera de jucator profesionist, avand in CV echipe precum Borussia Dortmund, Real Madrid si Schalke, dar si aproape 50 de selectii la nationala Germaniei, cu care a participat la mai multe turnee finale.Din pacate pentru el, Metzelder a intrat de curand intr-un scandal sexual de proportii, procuratura din Germania deschizand o ancheta in care fostul fotbalist e acuzat de pornografie infantila. Mai exact, cel putin doua femei s-au plans de faptul ca au primit de la Metzelder, prin intermediul WhatsApp, imagini deocheate cu copii pe post de protagonisti.Politia germana a descins chiar la locuinta lui Metzelder din Dusseldorf si, din cate se pare, pe laptopul si in telefonul acestuia au fost gasite o sumedenie de astfel de fotografii si filme.