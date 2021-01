FOTO Dedicatie pentru Neymar? Fosta iubita a brazilianului, intr-o imagine ravasitoare. Mesajul misterios al brunetei

Nascuta la Los Angeles, dar cu origini croato-cubaneze, Natalia e una dintre divele Instagramului, acolo unde are aproape 4 milioane de urmaritori care se delecteaza in mod constant cu fotografiile provocatoare ale tinerei.Natalia Barulich si-a depsit insa "limitele" cu ultima sa postare pe Instagram, in care apare intr-o tinuta extrem de sexy, imbracata intr-o lenjerie intima care i-a pus in valoare formele ametitoare.Natalia a avut si un mesaj de transmis, posibilul destinatar fiind chiar Neymar. "Tot ceea ce vreau e de scoala veche, acea dragoste de epoca", a transmis ea, probabil dezamagita de modul aventuros in care a decurs relatia sa cu starul echipei Paris Saint-Germain.Citeste si: VIDEO A facut-o si pe asta. Legendarul Diego Maradona, asa cum rar a fost vazut