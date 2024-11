Fosta "perla" a lui Mircea Lucescu incheie triumfal anul 2013

Si-a consolidat cariera la Sahtior Donetk sub conducerea lui Mircea Lucescu, iar acum se afla pe cai mari, intr-un campionat puternic al Europei precum Bundesliga.

Pentru a incheia un an care a fost decisiv pentru cariera sa, mijlocasul Henrikh Mkhitaryan a fost ales fotbalistul numarul unu al Armeniei, pe 2013.

Jucatorul primeste acest premiu pentru a doua oara in cariera sa fotbalistica. Fotbalistul a jucat 72 de meciuri pentru Sahtior Donetk intre anii 2010-2013, marcand 72 de goluri.

A debutat in nationala tari sale in 2007, jucand de atunci 39 de meciuri in care a marcat 11 goluri.

