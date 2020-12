Fostul portar-golgheter Jose Luis Chilavert va candida la presedintia statului Paraguay

Chilvert, 55 de ani, a declarat inca din vara ca intentioneaza sa candideze, iar acum a postat un mesaj pe Twitter , in care isi oficializeaza decizia.Jose Luis Chilavert a jucat in cariera la echipe ca Guarani, San Lorenzo, Real Zaragoza, Velez Sarsfield, Strasbourg si Penarol.El s-a remarcat ca un portar-golgheter, marcand numeroase goluri din penaltiuri si lovituri libere. La echipa nationala a Paraguayului, Chilavert a strans 74 de prezente si opt goluri marcate, un record in randul goalkeeper-ilor la acest ultim capitol.El a inscris in cariera de jucator profesionist 67 de goluri, multe decisive, fiind al doilea portar din acest punct de vedere dupa brazilianul Rogerio Ceni (131). Chilavert a fost primul portar care a reusit un hat trick, in 1999, in meciul dintre Velez Sarsfield si Ferro Carril Oeste, scor 6-1. Atunci, portarul paraguayan a marcat din trei penaltiuriDaca va reusi la alegeri, el va deveni al doilea fost fotbalist presedinte al unei tari, dupa George Weah in Liberia.CITESTE SI: