Fostul portar Petr Cech, retras din activitate in urma cu un an, trecut pe lista de jucatori a echipei Chelsea. Care e motivul

Conform news.ro. fostul international ceh si-a incheiat, la finalul sezonului 2018/2019, cariera de fotbalist, la Arsenal Londra , si a revenit la clubul Chelsea in functia de consilier tehnic si de performanta.Marti, el a fost trecut de antrenorul Frank Lampard pe lista jucatorilor care pot evolua in aceasta editie a Premier League.Chelsea a precizat faptul ca prezenta lui Petr Cech in grup, in calitate de al patrulea portar, a fost luata din precautie, din cauza pandemiei de coronavirus. Conducatorii echipei vor sa se protejeze astfel de posibila indisponibilitate a primilor trei portari."Nu ma astept sa joace, dar nimeni nu se astepta la ce s-a intamplat in ultimele sase sau sapte luni, asa ca asta ar explica de ce este acolo. Am avut un loc anul acesta, iar Covid face ca acest an sa fie altfel. El este foarte in forma, este inca relativ tanar si s-a retras cand ar fi putut continua", a afirmat Lampard.Cu Chelsea, echipa pentru care a evoluat 11 ani, Cech a obtinut 13 trofee, intre care patru titluri in Anglia, Liga Campionilor (2012) si Liga Europa (2013). El a aparat ultiuma data pentru echipa de pe Stamford Bridge in meciul cu Sunderland din mai 2015, inainte de a pleca la Arsenal.In lotul "albastrilor" mai figureaza portarii Kepa Arrizabalaga, Willy Caballero si Edouard Mendy.