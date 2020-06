Fotbal: Andone si Muslera s-au accidentat grav in campionatul Turciei

Ziare.

com

Andone s-a accidentat la genunchiul drept, dupa un plonjon al portarului echipei gazda, Tarik Cetin. Internationalul roman ''a suferit o entorsa severa la genunchiul drept si va fi supus unei examinari medicale, iar tratamentul va incepe cu efect imediat'', potrivit unui comunicat al clubului turc.Antrenorul Fatih Terim a indicat ca ligamentele genunchiului au fost afectate.Andone, imprumutat de Brighton la Galatasaray, a mai suferit o accidentare grava in noiembrie. El se afla sub contract cu Brighton pana in 2023.Andone a intrat la Galatasaray in min. 46 si a fost inlocuit in min. 72.Si portarul Muslera s-a accidentat grav, suferind o dubla fractura de tibie si peroneu la piciorul drept. Sud-americanul a fost inlocuit dupa doar 15 minute si transportat la spital cu ambulanta.Campioana Galatasaray a fost invinsa in deplasare de Caykur Rizespor cu 2-0, goluri marcate de Milan Skoda (42) si Tunay Torun (53).Trabzonspor conduce in clasament cu 56 de puncte, urmata de Istanbul Basaksehir FK, 56 puncte, si Galatasaray, 50 puncte.