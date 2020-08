Confederatia sud-americana de fotbal a modificat programul competitiei Copa America 2021

Copa America 2021 se va desfasura in Argentina si Columbia cu participarea a 12 echipe, inclusiv Qatar si Australia in calitate de invitate. Selectionatele sunt repartizate in doua grupe, cate una in fiecare tara organizatoare.''Schimbarile aduse vizeaza reducerea deplasarilor intre locatiile meciurilor si adauga zile de odihna pentru echipe intre faza grupelor si sferturi de finala'', se arata in comunicatul CONMEBOL.Meciul de deschidere al competitiei este prevazut pe 11 iunie 2021 la Buenos Aires, in timp ce finala va fi gazduita de orasul columbian Barranquilla, pe 10 iulie.CONMEBOL a permis schimbarea a maxim trei jucatori de pe lista fiecarei tari, in afara de cele impuse de accidentari, dupa ce s-a incheiat faza grupelor. Jucatorii noi trebuie sa fie inscrisi pe lista provizorie de 50 fotbalisti depusa de fiecare nationala inaintea startului din Copa America.