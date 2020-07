Alexe, Radescu si Anghelina au dat golurile echipei lui Claudiu Niculescu , care sunt pe locul 3, in play-off-ul de promovare in Liga 1 , la un punct de locul 2, care merge direct in prima liga.Nastasie si Nici Popescu au dat golurile pentru FC Arges,care sunt pe locul 4 in Liga a doua.