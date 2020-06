Fotbal: Schalke a ajuns la 13 meciuri consecutive fara victorie in Bundesliga

Ziare.

Schalke a condus dupa un penalty transformat de Daniel Caligiuri in minutul 51. Oaspetii au egalat in min. 81, cand tanarul fundas Juan Miranda (20 de ani) a trimis mingea in propria poarta.Leverkusen este pe locul 4, ultimul care duce in Liga Campionilor, cu 57 de puncte. Schalke a adunat 39 de puncte si se afla pe pozitia a 9-a.In primul meci de duminica, Augsburg s-a impus cu 1-0 la Mainz, prin golul marcat de Florian Niederlechner chiar in minutul 1, si este aproape sigura de salvarea de la retrogradare. Augsburg, cu 35 de puncte, a urcat pe locul 13. Mainz, cu 31 de puncte, este la 3 puncte de locul 16, de baraj.Taiwo Awoniyi, jucatorul nigerian al lui Mainz, a fost transportat la spital dupa ce a suferi o lovitura la cap in prima repriza, relateaza presa internationala. Bayern Munchen va obtine al 30-lea titlu de campioana in istoria sa in cazul unei victorii marti pe terenul penultimei clasate Werder Bremen Rezultate:duminicaMainz - Augsburg 0-1A marcat: Niederlechner (1)Schalke 04 - Bayer Leverkusen 1-1Au marcat: Caligiuri (51 - pen), respectiv Miranda (81 - autogol)sambataBayern Munchen - Borussia Moenchengladbach 2-1Au marcat: Zirkzee (26), Goretzka (86), respectiv Pavard (37, autogol) FC Koln - Union Berlin 1-2Au marcat: Cordoba (90+2), respectiv Friedrich (39), Gentner (67)Fortuna Dusseldorf - Borussia Dortmund 0-1A marcat: Haaland (90+5)Wolfsburg - Freiburg 2-2Au marcat: Weghorst (14, 27 - pen), respectiv Holler (43), Sallai (46)SC Paderborn - Werder Bremen 1-5Au marcat: Sabiri (66), respectiv Klaassen (20, 39), Osako (34), Eggestein (59), Fullkrug (90+2)Penalty ratat: Rashica (Werder, 18) Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt 1-4Au marcat: Piatek (24), respectiv Dost (51), Silva (62, 86), N'Dicka (68)Cartonas rosu: Boyata (Herha, 45+1)vineriHoffenheim - RB Leipzig 0-2Au marcat: Olmo (9, 11)Bayern, cu 73 de puncte, este urmata de Dortmund, 66 p, RB Leipzig 62 p, Leverkusen, 57 p, Moenchengladbach, 56 p, Wolfsburg, 46 p etc. Pe locul 16, de baraj, este Fortuna Dusseldorf, cu 28 de puncte. Pe locurile 17 si 18, retrogradabile, sunt Werder Bremen, 28 p, respectiv SC Paderborn, 20 p.