Primul meci din Romania la care spectatorii vor fi reprimi pe stadion

"Ma bucur ca aceasta campanie de vaccinare da rezultate, rata infectarii scade si am avut curajul sa luam aceste masuri. Am aprobat in plina pandemie acel 25 la suta pentru Euro-2020. Cam aceleasi sunt conditiile: test PCR negativ, ori sa fi fost vaccinat, test antigen de 24 de ore sau sa fi avut boala. Plus masca si altele. Pe stadion, spectator, doua randuri libere...mergem tot cu 25 la suta mai departe, asteptam federatiile catre noi. Vine solicitarea catre noi, noi contactam MS, facem ordinul comun si trimitem catre CNSU. Vom fi foarte selectivi, organizatorul trebuie sa faca tot pentru a asigura masurile necesare. Trebuie asigurate corturile de triaj, nu vreau sa fie o relaxare hazardata, vrem sa prounem o schema corecta. Vom incepe cu fotbal, finala de la Ploiesti, apoi Romania - Georgia, Euro-2020 si apoi evenimentele indoor.Avem cereri pentru Ploiesti si cam atat, dar intentii exista din mai multe parti, toti asteapta un fel de normalitate. Acest 25 la suta s-ar putea duce spre 45-50 la suta, dar momentan stam asa", a declarat Novak la B1TV, conform news.ro.Finala Cupei Romaniei le va aduce fata in fata pe Universitatea Craiova si Astra.