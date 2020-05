Fotbalist austriac, despre felul in care percepe Romania: Aceasta tara este incredibil de saraca

Ziare.

Fostul jucator de la FC Botosani spune ca a locuit intr-un oras "foarte urat" si ca Romania i s-a parut o tara "incredibil de saraca"."In Romania am trait un an in carantina! Am stat numai in hotel si jucam fotbal. Orasul era cu adevarat urat. Pe de alta parte, am devenit constient cat de bine o ducem noi in Austria si Germania. Am ajuns intr-o tara incredibil de saraca, in care un profesor traieste cu 250 de euro pe luna.Iar preturile din magazine nu sunt cu mult mai mici (decat in Austria - n.red.)! Am intalnit o multime de oameni nefericiti si iti dai seama ca starea de spirit per total nu e buna. Asta m-a ajutat sa fiu recunoscator in fiecare zi pentru ce avem", a spus Fraisl pentru Laola1 Martin Fraisl a evoluat pentru FC Botosani in perioada 2018/2019, bifand 15 meciuri In acest moment este legitimat in liga a doua din Germania, la SV Sandhausen.C.S.