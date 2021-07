Un fotbalist trecut pe la Juventus a semnat cu Rapid. Prima declarație a atacantului

În vârstă de 25 de ani, Marzouk a jucat la echipele de tineret ale cluburilor FC Metz şi Juventus Torino , iar la seniori a evoluat în Belgia, Franţa, Suedia, Malta şi Elveţia."Sunt fericit că am ajuns la Rapid, sunt pregătit să dau totul pentru echipă şi să obţinem performanţe importante. M-am uitat pe internet şi am văzut că este un club mare, cu foarte mulţi suporteri . Am văzut meciul din prima etapă şi am rămas impresionat. Abia aştept să debutez în faţa suporterilor", a declarat Younes, pentru fcrapid.ro.În 2013/14, marocanul a făcut parte din lotul lui Juventus într-un meci cu Genoa , în anul în care italienii au câştigat titlul. Italienii l-au împrumutat la Westerlo, Angers şi Chiasso, ulterior fiind transferat la FC Lugano, unde a jucat în Europa League. În 2019, Marzouk s-a transferat la FC Chiasso, formaţie din liga secundă elveţiană.Marzouk a jucat două meciuri pentru Franţa U18, are 6 meciuri şi 3 goluri pentru Maroc U17, participând cu aceştia la CM U17 din 2013.