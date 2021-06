Cel mai "nebun" fotbalist din lume isi pune ghetele in cui. A jucat la 31 de echipe si a fost dorit de Becali la FCSB

"Nebunul" (traducerea termenului "loco") Abreu nu va continua ca jucator, dar va fi antrenor, dupa ce si-a inceput cariera in Salvador, cu Santa Tecla, si a continuat in Uruguay, cu Boston River. Cele 31 de echipe la care a evoluat Abreu sunt in special din America de Sud, precum Defensor Sporting, Nacional, Central Espanol, Boston River si Sud America din Uruguay.El a mai jucat la trei echipe argentiniene - San Lorenzo, River Plate si Rosario Central - si sase echipe braziliene - Gremio de Porto Alegre, Botafogo, Figueirense, Bangu, Rio Branco si Athletic Club - dar si doua echipe spaniole, Deportivo La Coruna si Real Sociedad.Abreu a mai evoluat in Mexic, Israel, Grecia, Ecuador, Paraguay, Salvador si Chile. La un moment dat au aparut chiar negocieri intre agentii lui Abreu si FCSB , clubul patronat de Gigi Becali